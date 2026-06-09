La nave per Ischia è guasta: docenti affittano gommoni per arrivare a scuola in tempo

I docenti si sono allora dati da fare per trovare soluzioni alternative. Il successivo collegamento infatti, via aliscafo, era previsto per due ore dopo, un orario che non gli avrebbe permesso di arrivare in tempo nei rispettivi istituti scolastici. Gli insegnanti si sono quindi organizzati autonomamente affittando due gommoni, uno a Marina Grande e l'altro alla Chiaiolella. Favoriti dalle buone condizioni meteo, con mare calmo e assenza di vento, hanno raggiunto il porto di Ischia e da lì si sono precipitati verso le scuole. Qui hanno potuto partecipare regolarmente alle sessioni di scrutinio e agli esami in corso nelle scuole medie e in un istituto superiore dell'isola.