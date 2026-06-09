La nave per Ischia è guasta: docenti affittano gommoni per arrivare a scuola in tempo

Un guasto alla nave di linea rischiava di fargli perdere gli scrutini e gli esami dei loro studenti. Una dozzina di docenti delle scuole medie e del liceo di Ischia hanno allora improvvisato un trasporto di fortuna, noleggiando di tasca propria due gommoni e navigando fino all'isola campana.
La scoperta del problema tecnico
È accaduto alle prime ore di martedì a Procida, dove gli insegnanti abitano. Giunti al'alba al porto di Marina Grande hanno notato che del traghetto per Ischia, che solitamente attracca alle 6 e riparte alle 7.15, non c'era la minima traccia. Dopo aver chiesto informazioni, hanno saputo che il collegamento era stato soppresso dopo che la nave era rimasta ferma in banchina a Napoli per un problema tecnico.
Il noleggio e la navigazione
I docenti si sono allora dati da fare per trovare soluzioni alternative. Il successivo collegamento infatti, via aliscafo, era previsto per due ore dopo, un orario che non gli avrebbe permesso di arrivare in tempo nei rispettivi istituti scolastici. Gli insegnanti si sono quindi organizzati autonomamente affittando due gommoni, uno a Marina Grande e l'altro alla Chiaiolella. Favoriti dalle buone condizioni meteo, con mare calmo e assenza di vento, hanno raggiunto il porto di Ischia e da lì si sono precipitati verso le scuole. Qui hanno potuto partecipare regolarmente alle sessioni di scrutinio e agli esami in corso nelle scuole medie e in un istituto superiore dell'isola.