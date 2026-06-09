Torino, ubriaco guida un tir contromano per 10 chilometri sull'A26: fermato e denunciato

Il conducente di un autoarticolato è stato fermato dalla polizia stradale dopo aver percorso contromano circa dieci chilometri dell'autostrada A26 Voltri/Sempione. L'uomo, sottoposto ai controlli di routine, è risultato positivo all'etilometro con un valore di 2,18 g/l. È stato quindi denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza e sanzionato amministrativamente per aver guidato contromano. Gli agenti gli hanno inoltre revocato la patente di guida e sottoposto il veicolo che stava guidando a un fermo amministrativo di tre mesi.