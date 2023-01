Ischia, a Casamicciola nuova evacuazione per allerta meteo

A Ischia alcuni abitanti di Casamicciola Terme dovranno effettuare una nuova evacuazione precauzionale.

In seguito all'allerta meteo diramata dalla Regione Campania, che prevede allerta gialla fino alla mezzanotte di lunedì, i residenti o domiciliati nella zona A4 e nella zona D "dalle ore 16 devono allontanarsi dalle proprie abitazioni e recarsi presso le strutture alberghiere individuate dal comune per ciascun nucleo familiare oppure, se preferiscono, trovare una sistemazione in via autonoma". Sono previste piogge anche a carattere di rovescio o temporale di moderata intensità.