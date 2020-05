Irene Pivetti a "Le Iene": "Mascherine? Hanno scambiato la mia partita con una non a norma"

"La settimana scorsa abbiamo ricevuto una partita di un prodotto sulla carta molto buono. Dentro ad alcuni di questi cartoni c'erano delle confezioni non conformi. Quando mi hanno contestato dicendo che questo marchio non è regolare, dico: ma queste non sono mica mie". Così Irene Pivetti, torna a parlare dell'inchiesta legata alle mascherine che la vede coinvolta.

L'ex presidente della Camera è stata intervistata da "Le Iene" per chiarire la vicenda legata ai dispositivi di protezione individuale destinati alla Protezione Civile: "Erano le mie, qualcuno là le ha scambiate: io infatti ho contestato la partita" - spiega -. Questo in realtà è un danno che io subisco, non è un dolo mio. Se salta fuori che quel certificato lì è falso, io sono parte lesa, io ho controllato con quello che io potevo".

Nel servizio, l'inviato del programma Luigi Pelazza parla con alcuni imprenditori che in passato hanno avuto dei contrasti con la società dell'ex deputata, che a un incontro con uno di loro parla della fornitura di materiale alla Protezione civile.