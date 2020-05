Caos mascherine, Irene Pivetti si difende: "Mi hanno infangato, ma non ho fatto business"

L'ex presidente della Camera, Irene Pivetti, è indagata in qualità di amministratore delegato della Only logistics Italia srl, nell'ambito di un'inchiesta sull'importazione e la distribuzione di mascherine dalla Cina. I reati ipotizzati sono frode in commercio e immissione sul mercato di prodotti non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza.

A "Live - Non è la d'Urso", Pivetti si è difesa: "Io sono parte lesa di questa storia - ha spiegato in collegamento con il programma - La perizia che è venuta fuori e che anche io ho appreso tramite la stampa è una pseudo perizia senza alcun valore. Conosco le regole e le rispetto, quel certificato non è rilevante alla validità della mascherina. Avevo la possibilità e ho voluto dare una mano ma non voglio fare business, perché il contratto della Protezione Civile copre solo i costi".