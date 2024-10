Ior, licenziati i due dipendenti che si sono sposati: il legale annuncia ricorso

L'Adlv, l'associazione dei dipendenti in Vaticano, "si augura che in Vaticano, i regolamenti non prevalgano sui sacramenti". L'associazione riferisce di avere tentato "una mediazione con lo Ior, portato argomentazioni per mettere in luce come la nascita una nuova famiglia non possa essere messa in pericolo da normative burocratiche, abbiamo consultato esperti di diritto canonico, ma non è servito. È rimasta la fredda comunicazione che rimanda a un regolamento, che nei fatti ha effetti retroattivi, considerato che i nostri due colleghi, quando è uscito il nuovo regolamento, avevano già fissato data e luogo delle nozze". Al proposito lo Ior chiarisce invece che la norma era pronta da tempo "ma per poterla introdurre ha scelto di attendere il pensionamento di uno dei coniugi dell'ultima coppia (di cinque) ancora in servizio durante il precedente periodo di vuoto legislativo".