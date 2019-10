Investono due ciclisti, poi si mettono in posa per il fotografo di un quotidiano

Incuranti dei soccorsi a due ciclisti che avevano da poco travolto e ferito (e dei rilievi dell'incidente in corso), tre ragazzi con tanto di pollice in alto, ridevano e scherzavano davanti al fotografo di un quotidiano. E' accaduto a Vigonovo, località veneziana ai confini con la provincia di Padova, dove un' Audi Coupé guidata da un giovane di Cavallino Treporti (Venezia), in fase di sorpasso ha urtato un gruppo di ciclisti che stava percorrendo in senso opposto la Statale della Riviera del Brenta, scaraventandone a terra due.