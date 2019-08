Intercity Milano-Livorno rotto due volte, picchiato il capotreno

E' stato aggredito da un passeggero il capotreno dell'Intercity 35662 Livorno-Milano, che si era fermato ad Arquata Scrivia (Alessandria) per la rottura del locomotore già cambiato per un guasto a Genova Pontedecimo. Dopo una lunga sosta il treno è ripartito, con un ritardo di oltre tre ore. Le forze dell'ordine hanno identificato l'aggressore, un cittadino austriaco in viaggio con la famiglia.