Insulti sessisti da sindaco leghista, Boldrini: risarcimento in beneficenza

Laura Boldrini darà in beneficenza il risarcimento del sindaco leghista che l'aveva insultata sui social. Lo scorso 15 gennaio, Matteo Camiciottoli, primo cittadino di Pontinvrea, in provincia di Savona, è stato condannato a pagare 20mila euro all'allora presidente della Camera per averle augurato uno stupro in un post su Facebook del 2017. Sullo stesso social network Boldrini ha infatti pubblicato la foto della sentenza, accompagnandola con questo commento: "Destinerò il risarcimento del sindaco leghista che mi aveva augurato lo stupro a progetti di educazione civica digitale. Giustizia è fatta!"