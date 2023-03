Bimbi diabetici, scatta il diritto accompagnamento Inps per l'insulina

Scatta l'indennità Inps di accompagnamento per i bambini che, fin da piccini, sono affetti dal diabete e sono insulino-dipendenti.

Se anche i piccoli conducono una "vita normale" svolgendo tutte le attività quotidiane correlate alla loro età, non viene meno il loro diritto ad avere "un aiuto permanente" per assumere l'insulina, finché non sono in grado di capire la "necessità dell'atto terapeutico" facendosene quindi carico. Lo sottolinea la Cassazione dopo aver accolto il ricorso di una mamma: la donna si assentava tutti i giorni dal lavoro per raggiungere la figlia a scuola e darle l'insulina perché alla piccola era stato negato l'aiuto dell'Inps.