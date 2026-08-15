Ingv: nessuna nube lavica sull'Etna, avviso per il volo passa da rosso ad arancione

È "in diminuzione l'attività esplosiva" sull'Etna che provoca una "debole emissione di cenere vulcanica" che ricade nell'area sommitale, ma "non produce alcuna nube eruttiva". È quanto si legge in un nuovo avviso per l'aviazione, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), emesso dall'Ingv di Catania, che è sceso da rosso ad arancione. Il tremore vulcanico, che segnala la quantità di 'energia interna' dell'Etna, è precipitato da valori alti a normali, segno di una fase di una 'tregua' o dell'avvio alla fine dell'ultima fase eruttiva del vulcano attivo più alto d'Europa.