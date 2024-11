Informazioni sensibili agli 007 russi, indagati due imprenditori lombardi

Ai due è stato recapitato l'avviso di conclusione delle indagini per il reato di "corruzione del cittadino da parte dello straniero", aggravato "dall'art. 270 bis", in quanto commesso per "finalità di terrorismo ed eversione". I rapporti tra i due indagati e persone ritenute legate agli 007 di Mosca sarebbero nati prima sul deep web e poi proseguiti su Telegram, dopo l'aggressione della Russia all'Ucraina. E gli imprenditori avrebbero agito, oltre che per alcune migliaia di euro, a volte 2mila, a volte 10mila in criptovalute, anche per finalità prettamente "ideologiche", perché dalla parte della Russia nel conflitto e contro "le politiche occidentali".