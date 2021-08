05 agosto 2021 12:08

Coronavirus, Gimbe: rallenta la crescita dei contagi, ma più ricoveri e terapie intensive

Il monitoraggio della fondazione Gimbe nella settimana 28 luglio-3 agosto rileva un rallentamento nella crescita nuovi casi. Continuano però a salire i pazienti ricoverati in area medica (+36,3%) e nelle terapie intensive (+36,5%): i numeri assoluti rimangono bassi, ma con rilevanti differenze regionali di saturazione dei posti letto. Restano stabili i decessi. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, secondo la fondazione torna a salire la percentuale delle prime dosi sul totale delle somministrazioni, ma le dosi a disposizione non saranno sufficienti per mantenere il ritmo.