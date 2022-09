Influenza, Rezza: "Ci aspettiamo una stagione ad alta intensità, importante vaccinarsi"

Ci aspettiamo una stagione influenzale ad alta intensità". È l'allarme lanciato da Gianni Rezza , direttore generale della Prevenzione al ministero della Salute. "Quest'anno - spiega - abbiamo tutte le condizioni per numeri alti perché saremo senza protezioni, come mascherine e distanziamento, ma con una popolazione ampiamente suscettibile perché il virus influenzale ha circolato poco nei due anni precedenti. Quindi è importante vaccinarsi".

"Valore co-somministrazione Covid e influenza" -

"Lo scorso anno tutti sono corsi a vaccinarsi contro il Covid e all'influenza non ha pensato nessuno. Quest'anno speriamo di tener alte le protezioni contro entrambe". Da questo punto di vista, "la co-somministrazione dei due vaccini è un valore da prendere in considerazione, perché riduce le sedute vaccinali e favorisce sia il vaccinando che il sistema". Tuttavia, "non è l'unica strada, alcuni possono avere remore", ha aggiunto Rezza, intervenendo a Roma al convegno "La gestione del paziente fragile nella nuova stagione vaccinale autunnale".

"Tra due giorni nuovo piano vaccinale" -

"Siamo all'alba di un nuovo piano vaccinale dell'influenza, mancano due giorni lavorativi. I miei collaboratori devono ristilare la versione definitiva. Le elezioni sono alle porte, il ministro della Salute sta per terminare il mandato e, prima di andare via, firmerà i vari piani che sono in dirittura d'arrivo, incluso quello per la prevenzione vaccinale e quello contro antibioticoresistenza", ha concluso Rezza.