Influenza e bronchiolite, è boom tra i bambini: Pronto Soccorso e reparti pediatrici pieni da Nord a Sud

L'esperto

Il vicepresidente della Società italiana di pediatria, Rino Agostiniani, spiega come con le festività sia aumentato il numero di persone, soprattutto tra i più piccoli, colpiti dall'influenza. "Ci sono state le festività, con cui ormai abbiamo perso tutti i meccanismi di controllo delle infezioni. Molte persone insieme in ambienti chiusi e questo ha facilitato una maggior trasmissione dei virus e una situazione nella quale stiamo raggiungendo il culmine epidemico, specie per l'influenza - osserva -. Per l'organizzazione che abbiamo oggi, molti di questi casi poi finiscono in ospedale". "Il virus sinciziale è in salita, soprattutto nei piccoli sotto i 5 anni, anche come ricoveri - precisa Agostiniani - . Mentre durante il periodo pandemico si era un po' spostato l'andamento del picco, quest'anno il virus è tornato a comportarsi come nel passato, con un inizio verso fine novembre, dicembre, e l'aspettativa è che duri ancora un po', con numeri alti nel mese di gennaio e andando poi a calare. Però nei bimbi piccoli, la percezione è che i casi di influenza superino comunque quelli di bronchiolite".