Influenza, il parere dell'esperto: "I bambini sono i più colpiti"

A "Mattino Cinque News" interviene Giuseppe Banderali, direttore del reparto pediatria San Paolo di Milano e vicepresidente nazionale della società italiana pediatri: "I bambini sono sempre i più colpiti da queste epidemie che cominciano proprio nella stagione autunnale inoltrata e che tutti gli anni ci colpiscono. Per un papà e una mamma avere un bambino a casa malato significa ammalarsi come non succedeva da anni, questo perché i bimbi sono come spugne che portano a casa dall'ambiente di comunità virus e batteri che dispensano tra familiari".

Il professore ed esperto continua: "Da qualche anno abbiamo malanni più virulenti. L'anno scorso abbiamo avuto un virus respiratorio sinciziale responsabile della bronchiolite ma anche quest'anno le forme influenzali sono impegnative. Non dimentichiamoci che dopo due anni, 2020 e 2021, i cui contatti con virus e batteri tra i bambini sono stati sicuramente inferiori, questa maggiore virulenza potrebbe trovare una spiegazione dall'addormentamento del sistema immunitario".

E sulle linee guide per arrivare preparati o prevenire i malanni stagionali Giuseppe Banderali consiglia: "Più i bambini sono piccoli più vanno fatti visitare subito. Superato l'anno d'età vanno invece valutate le condizioni generali nel loro insieme del bambino. La febbre va sempre messa in relazione con i sintomi. La malattia ha un inizio e una fine, se la forma è virale basta una terapia idratante di alimentazione, se c'è la complicazione batterica invece ci vuole l'antibiotico".