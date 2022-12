Covid e influenze, Francesco Vaia: "Grande crescita, ma non dobbiamo spaventarci"

Mentre i dati relativi al Covid-19 e l'indice di trasmissibilità tornano a crescere, il direttore dello Spallanzani Francesco Vaia prova a fare chiarezza e a "Mattino Cinque" tranquillizza i telespettatori sulla situazione attuale, soffermandosi ancora una volta sull'importanza della prevenzione.

"Come prevedibile, in questi giorni è evidente un rialzo importante dell'influenza che spesso può avere una sovrapposizione con i sintomi del Covid-19 - commenta il professore, in collegamento con Francesco Vecchi - Però è tutto nella norma e non bisogna assolutamente spaventarsi".

Quindi prosegue: "Classicamente le malattie respiratorie prendono il sopravvento con l'avvicendarsi delle stagioni e il tempo della perfrigerazione, però bisognerebbe guardare ciò in un'ottica nuova e capire come evitarle con la prevenzione e con l'utilizzo della mascherina in tempi affollati". Accanto ai comportamenti individuali, Vaia pone l'attenzione sui "problemi di sistema ancora oggi irrisolti, ovvero il potenziamento del territorio e il potenziamento delle aree di emergenza".

E infine, uno sguardo alle esigenze del personale sanitario e ai prossimi obiettivi: "Mi pare che il ministro abbia preso degli impegni precisi: potenziare il numero del personale, stabilizzare il personale precario e pagarlo meglio, mettendo nei propri obiettivi prioritari il potenziamento del servizio".