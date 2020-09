Influenza, Aifa: anticipare la vaccinazione a inizio ottobre

L'Agenzia italiana del farmaco "raccomanda di anticipare la conduzione delle campagne di vaccinazione antinfluenzale a partire dall'inizio di ottobre" mettendo il farmaco a disposizione "in qualsiasi momento della stagione influenzale", anche nel caso in cui i richiedenti "si presentino in ritardo". La disposizione, che aggiorna la distribuzione dei vaccini nella stagione 2020-21, è in accordo con le raccomandazioni Oms.