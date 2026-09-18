Influenza, a ottobre al via campagna con nove vaccini aggiornati

La vaccinazione è "raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente" a una larga fetta della popolazione: tutti coloro che hanno compiuto 60 anni, le donne in gravidanza e che hanno partorito da poco tempo, i bambini tra i 6 mesi e i 6 anni, chi è affetto da malattie che espongono a un maggior rischio di complicanze e chi se ne prende cura, chi è ricoverato nelle strutture di lungodegenza. Vaccini raccomandati e offerti gratuitamente anche agli addetti a servizi pubblici di primario interesse (come personale sanitario, forze di polizia e vigili del fuoco), a lavoratori socialmente utili e particolarmente esposti e ad altre categorie come i donatori di sangue. Chi non rientra in queste categorie, può comunque farlo a pagamento rivolgendosi alle farmacie aderenti o ai centri medici privati.