Infermiera deceduta in un incidente "dopo turni massacranti", l'ultimo messaggio: "Ho finito ora, sono stanca morta"

"Aveva fatto due notti consecutive dopo un turno settimanale piuttosto impegnativo - avevano affermato Chiara Cleopazzo e Luciano Quarta, rispettivamente della Fp Cgil Brindisi e Sportello Salute Sicurezza Cgil Brindisi dopo la morte della ragazza.

"Questa volta - avevano aggiunto i sindacati - non si è trattato di un infortunio in un cantiere o dentro una fabbrica, ma come si dice in gergo, di un infortunio in itinere. Non per questo è meno grave e non solleva interrogativi su una lavoratrice assunta da poco e subito gettata nel mezzo di una situazione lavorativa complicata. Spesso per una unità lavorativa si arriva a gestire dieci degenti con un carico di lavoro al limite, per questo è incomprensibile un turno di lavoro lungo e con due notti consecutive".