Infermiera killer, Appello conferma condanna a 30 anni per Laura Taroni

I giudici della Corte d'Assise e d'Appello di Milano hanno confermato la condanna a 30 anni per Laura Taroni , l'infermiera dell'ospedale di Saronno accusata di aver ucciso con un sovradosaggio di farmaci il marito Massimo Guerra e la madre Maria Rita Clerici tra il 2013 e il 2014. Gli omicidi sarebbero avvenuti in concorso con l'ex amante e medico Leonardo Cazzaniga , che è sotto processo a Busto Arsizio per la morte in corsia di altre 12 persone.

La cognata: "Ci ha traditi come familiare e infermiera" - "Laura Taroni ci ha traditi come familiare e come professionista. Non posso non pensare al male che ha fatto ai miei nipoti, a noi e a tutte le persone che continueranno a soffrire per colpa sua". Lo ha detto Gabriella Guerra, cognata di Laura Taroni, dopo la condanna della Corte d'Assise d'Appello di Milano.