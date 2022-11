Infanzia e disuguaglianze, Save The Children: quasi 4 anni in meno aspettativa vita se nati al Sud

Infanzia a rischio povertà e disuguaglianze, soprattutto dopo la pandemia, che incidono sulla salute e sul benessere psicologico dei minori in Italia.

E' l'allarme lanciato da Save The Children, secondo cui un bambino che nasce a Caltanissetta ha 3,7 anni in meno di aspettativa di vita rispetto a chi è nato a Firenze e la speranza di vita in buona salute segna un divario di oltre 12 anni tra Calabria e provincia di Bolzano. Tra le bambine la forbice è ancora più ampia, 15 anni in meno in Calabria rispetto al Trentino.