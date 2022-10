India, attraversò un ponte dal Nepal senza pagare la tassa di 40 euro e fu arrestato: udienza il 17 ottobre

Il 28enne originario di Alessandria era di ritorno in Italia da un lungo viaggio nel Paese asiatico, quando fu arrestato dalle polizia dello Stato Uttar Pradesh per aver attraversato un ponte dal Nepal senza pagare l'ingresso di 40 euro. Il mancato pagamento determinò l'arresto per il giovane che da metà luglio si trova in un carcere indiano in attesa del processo.

Il caso di Federico fu affidato all'avvocato alessandrino Claudio Falleti che, al fianco della famiglia, ha tentato in ogni modo di riportarlo a casa. Ora, il giorno tanto atteso è arrivato: il

17 ottobre

avrà luogo l'udienza di discussione della nuova istanza di scarcerazione, dopo quella mancata dello scorso agosto.

"Sono stato nominato dalla famiglia per aiutare Federico - faceva sapere l'avvocato Falleti, referente per l'associazione Penelope Piemonte - Da metà luglio, coordinandomi con un collega indiano e il collaboratore che parla indi, stiamo seguendo l'evoluzione della situazione processuale".