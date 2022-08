Attraversa ponte dal Nepal, 28enne alessandrino da un mese in carcere in India | Appello a Farnesina: "Fare di più"

Era in viaggio per l'Asia da due anni e mezzo e si apprestava a tornare in Italia dall'India, dov'era arrivato attraversando un ponte dal Nepal.

Ma alla frontiera la polizia dello Stato dell'Uttar Pradesh lo ha arrestato per il mancato pagamento della tassa di 40 euro per l'ingresso nel Paese. Così Federico Negri , 28enne alessandrino, da metà luglio si trova in un carcere in India in attesa di processo e rischia una condanna da 2 a 8 anni. Da un mese la famiglia tenta il tutto per tutto per riportare questo giovane, che in due anni e mezzo ha viaggiato in Cina e in Nepal, e, ora, attraverso l'associazione Penelope Piemonte chiede alla Farnesina "di fare di più".