Thailandia, la riserva naturale di Khao Yai spedisce i rifiuti a casa dei turisti che sporcano 

Un pacco con dentro spazzatura e un biglietto con la scritta: "Hai dimenticato questo". In Thailandia i turisti incivili che hanno gettato dei rifiuti durante la visita al parco Khao Yai - famoso per le sue cascate e i paesaggi suggestivi - rischiano di trovarsi questa sorpresa davanti alla porta di casa. La direzione dell'area naturale ha deciso di spedire loro a domicilio i rifiuti lasciati nella riserva.

"Ti torna indietro" - L'iniziativa ha ricevuto anche il sostegno del ministro dell'Ambiente thailandese Varawut Silpa-archa, che ha postato le foto di scatoloni pronti per la spedizione, con la scritta: "La spazzatura ti tornerà indietro". La situazione nel parco più antico dello Stato asiatico si era fatta insostenibile - con seri rischi per gli animali - e così si è deciso di registrare gli indirizzi dei visitatori all'ingresso. Oltre che un gesto incivile, gettare rifiuti in una riserva naturale in Thailandia è un reato punibile con la galera fino a 5 anni.