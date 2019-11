Passaporto falso con la foto di... Kim Kardashian, arrestata una 29enne colombiana a Colonia

Potrebbe non essere una buona idea usare il volto di una star mondiale per falsificare il passaporto. Lo ha sperimentato sulla propria pelle una colombiana di 29 anni in visita a Colonia. La donna ha cercato di utilizzare un passaporto americano in una banca, ma l'impiegata ha subito riconosciuto sul documento goffamente contraffatto la foto di Kim Kardashian, tra i vip più seguiti su Instagram. La 29enne è stata arrestata dalla polizia.