13enne incinta, la madre: "L'avevo messa in guardia ma ho difeso la vita e adesso sono indagata"

Ma la madre della ragazza è ora a processo per istigazione alla violenza sessuale . "Io ho sempre detto a mia figlia di non bruciare le tappe, che ogni frutto ha la sua stagione. Ma come si fa con questi ragazzi? Appena giri l’occhio fanno ciò che vogliono", ha detto la donna, Elisa Zombini , 50 anni.

Tgcom24

L'inizio della storia tra i due ragazzi La storia tra i due ragazzi inizia nel 2021: le famiglie dei due si conoscono da tempo, la 13enne e il 18enne sono infatti tra loro cognati. La frequentazione è assidua: la sorella della ragazzina assieme al marito (fratello del 18enne) vivono nello stesso condominio di Mantova e il giovane spesso li va a trovare. "Andava a trovare la sorella al piano di sotto, per giocare alla Playstation - ha raccontato Zombini a "La Repubblica" -. Questo mi diceva. Invece lì poi si sono conosciuti e hanno cominciato a frequentarsi".

La scoperta della gravidanza e le accuse per il fidanzato e la madre All'epoca però non c'è alcun sospetto su una possibile relazione tra i due ragazzi, tant'è che la 13enne viene mandata in vacanza con la sorella e la sua famiglia. Ed è probabilmente allora che scatta qualcosa. Al ritorno a scuola, la ragazza frequentava le scuole medie, la gravidanza diventa evidente e sono i professori a segnalare ai servizi sociali il caso. Viene così aperto un procedimento d'ufficio nei confronti del ragazzo per quella relazione che si configurava come un atto sessuale su una minorenne e per la madre con l'accusa di istigazione alla violenza sessuale perché, secondo l'accusa, avrebbe favorito i rapporti tra la figlia e il compagno, lasciando che quest'ultimo dormisse a casa sua.

La madre: "Come potevo evitarlo?" "L’ho messa in guardia, o almeno ho provato a farlo. Gliel’ho detto in tutti i modi. Le ho detto anche che, se proprio fosse stato inevitabile, avrebbe dovuto usare delle precauzioni. Invece è andata così - continua a raccontare la donna -. Come avrei potuto evitarlo? Dovevo chiuderla in casa? Io credo che avrebbero trovato qualsiasi altro modo per stare insieme. Penso di aver fatto il mio dovere di madre, mettendola al corrente dei rischi, del fatto che era troppo giovane per affrontare una storia del genere. Ci avevano consigliato anche l’aborto. Io ho detto subito che sarei stata contraria e, fortunatamente, anche mia figlia lo era. Paradossalmente vengo indagata per aver difeso la vita".

Oggi i due giovani vivono con i genitori di lui. "Stanno benissimo - prosegue la madre della ragazza -. Hanno la loro bambina ma questo processo mina fortemente la stabilità di tutta la nostra famiglia. Non c’è niente che non va tra loro, se non questa accusa infamante".