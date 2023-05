Mantova, tredicenne incinta: compagno 19enne a processo | In aula mano nella mano

La loro storia d'amore è cominciata quando solo lui era maggiorenne, ma è stata talmente travolgente che non si sono più lasciati.

A cementarla anche la nascita di una bimba, orgoglio di genitori e nonni. Eppure, su quell'unione che va avanti da almeno due anni grava un'ombra: quella provocata dall'accusa di atti sessuali su minore che pesa sia sul ragazzo allora 19enne, che sulla madre della ragazzina per non aver fatto nulla per evitare quella relazione. Così in Tribunale a Mantova si è svolta l'udienza preliminare. Davanti al giudice i due ragazzi si sono presentati mano nella mano, con la figlia in braccio e tutta la famiglia al seguito. Il ragazzo adesso sta per compiere 21 anni mentre la ragazza, diventata sua compagna, ha 15 anni: da quando è nata la bimba, che ha un anno, convivono a casa con i genitori di lui, nel Mantovano.