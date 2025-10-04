Pomigliano d'Arco (Napoli), esplosione in un'officina: tre operai feriti, uno è grave | Crolla solaio in un cantiere: 58enne muore nel Leccese

Tre operai sono rimasti feriti in seguito a un'esplosione avvenuta in un capannone all'interno di un'officina di autodemolizioni a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. Due di loro, un 31enne e un 29enne, sono stati trasportati in gravi condizioni all'ospedale Cardarelli di Napoli: il 31enne risulta in pericolo di vita. Il terzo ferito, un 39enne, è stato curato sul posto e poi trasportato all'ospedale del Mare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini sull'accaduto per accertare le cause dello scoppio. Dai primi accertamenti pare che a esplodere sia stato un impianto di gpl montato su un'autovettura in demolizione.