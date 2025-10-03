Logo Tgcom24
Incidente sul lavoro a Cremona: container schiaccia autista, morto 61enne

03 Ott 2025 - 15:30
© IPA

© IPA

Tragedia sul lavoro a Cremona. Un uomo di 61 anni ha perso la vita in un grave incidente avvenuto intorno alle 11:15 all'interno dello stabilimento della Katoen Natie Italia Srl, azienda operante nel settore della logistica con sede in via della Conca. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava seguendo le operazioni di carico del proprio mezzo pesante. Un container, già posizionato sul rimorchio, non era ancora stato fissato in modo definitivo quando è stato colpito da un secondo container in movimento, trasportato da un muletto. L'urto ha causato la caduta del primo container, che ha travolto il 61enne. L'impatto si è rivelato fatale: i soccorritori di Areu 118, intervenuti rapidamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sono intervenuti anche i tecnici dell'Ats della Val Padana e i carabinieri della Compagnia di Cremona per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. L'area è stata temporaneamente messa in sicurezza per consentire le operazioni investigative.

