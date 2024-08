Una bambina di 7 anni è morta e altre 5 persone sono rimaste ferite in un incidente stradale fra due auto avvenuto all'alba sull'A2 tra le uscite di Sala Consilina e Buonabitacolo-Padula in direzione sud, nel Salernitano. Tra i feriti ci sono i genitori e il fratello della vittima e la coppia che viaggiava a bordo della seconda auto. Sono stati tutti trasportati in ospedale dove la piccola è deceduta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Salerno.