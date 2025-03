Uno scontro frontale tra due mezzi si è verificato a Boscalto, nel Padovano. Morte le due persone a bordo di un furgoncino, altre due sono rimaste ferite. L'incidente è avvenuto all'altezza dello svincolo di Resana Loreggia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. I vigili del fuoco con l'autogru hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dal furgone un passeggero che è stato stabilizzato e trasferito in eliambulanza in codice rosso in ospedale.