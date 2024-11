Incidenti stradali, oggi la Giornata per le vittime | Martedì nuovo Codice in Senato

Serve una "maggiore coscienza quando si è alla guida". Così Paolo Colangelo, presidente di Confarca, confederazione nazionale che rappresenta oltre 2.400 tra scuole guida e studi di consulenza in tutta Italia, nella Giornata internazionale per le vittime della strada. Martedì il nuovo Codice della strada arriverà in Senato per l'approvazione finale. Obiettivo delle nuove norme, come affermato dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini, è "scendere il prima possibile sotto i 3mila morti". Salvare vite "è una missione che deve coinvolge tutti, ogni giorno. Chi non c'è più va omaggiato anche e soprattutto con i fatti", ha quindi aggiunto Salvini.