Sabato di sangue sulle strade: quattro morti in incidenti stradali nella Bergamasca e nel Ferrarese

Doppio incidente stradale mortale nelle ultime ore. Il primo è un frontale tra due auto nel Ferrarese, sulla statale Adriatica, costato la vita a tre persone. L'impatto, per cause ancora da chiarire, è avvenuto intorno alle 07:30, tra Ferrara e Argenta, tra una utilitaria, dove alla guida c'era una donna, e un'altra auto con a bordo quattro giovani. Sono morti in tre: la donna e due ragazzi. Il secondo ha avuto luogo nella notte a Bolgare, (Bergamo), sulla Strada provinciale 91 bis. Poco prima delle 02:30, per cause ancora in corso di accertamento, due auto, un Audi A2 e una Fiat Punto si sono scontrate. Il bilancio è di una persona deceduta: si tratta di una 23enne.