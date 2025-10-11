Sabato di sangue sulle strade: quattro morti in incidenti stradali nella Bergamasca e nel Ferrarese

Un frontale tra due auto nel Ferrarese, sulla statale Adriatica e uno schianto a Bolgare, (Bergamo), sulla Strada provinciale 91 bis.
© ansa
Doppio incidente stradale mortale nelle ultime ore. Il primo è un frontale tra due auto nel Ferrarese, sulla statale Adriatica, costato la vita a tre persone. L'impatto, per cause ancora da chiarire, è avvenuto intorno alle 07:30, tra Ferrara e Argenta, tra una utilitaria, dove alla guida c'era una donna, e un'altra auto con a bordo quattro giovani. Sono morti in tre: la donna e due ragazzi. Il secondo ha avuto luogo nella notte a Bolgare, (Bergamo), sulla Strada provinciale 91 bis. Poco prima delle 02:30, per cause ancora in corso di accertamento, due auto, un Audi A2 e una Fiat Punto si sono scontrate. Il bilancio è di una persona deceduta: si tratta di una 23enne.
Sul posto sono giunti i soccorsi di Areu 118 con 4 ambulanze e 3 auto mediche. La vittima è stata rianimata per circa 45 minuti e portata in gravissime condizioni nell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove, purtroppo è deceduta poco dopo il suo arrivo. Sono in corso le indagini della polizia stradale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.
Nel Ferrarese invece gli altri giovani coinvolti nello schianto sono feriti, ma non sarebbero in gravi condizioni. Sono intervenuti il 118 con ambulanze, automedica ed elicottero, la Polizia locale di Ferrara e i vigili del fuoco di Portomaggiore. A quanto si apprende, le tre vittime sarebbero morte sul colpo ma la dinamica è al vaglio. La statale Adriatica risulta chiusa in entrambe le direzioni in prossimità del chilometro 92, con il traffico che viene deviato.