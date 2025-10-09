Logo Tgcom24
Cronaca
la tragedia a Precenicco

Udine, investita fuori casa mentre va a scuola: muore 17enne

La ragazza stava raggiungendo il bus che l'avrebbe portata a scuola, quando è stata centrata dalla macchina guidata da un giovane alle 6:30 del mattino

09 Ott 2025 - 09:55
© Da video

Una studentessa di 17 anni, Alice Morsanutto, è stata investita e uccisa da un'auto, guidata da un giovane, mentre attraversava la strada per raggiungere il bus che l'avrebbe portata a scuola. L'incidente è accaduto all'alba, attorno alle 6:30, a Precenicco (Udine), a circa 200 metri dall'abitazione della ragazza. Sul posto il personale sanitario inviato dalla centrale operativa Sores Fvg che è stato supportato dai vigili del fuoco. Rilievi dei carabinieri per ricostruire la dinamica esatta del sinistro.

Investita nei pressi delle strisce pedonali

 La studentessa stava attraversando la strada nei pressi delle strisce pedonali quando è stata urtata, per cause in corso di accertamento, dal veicolo.

Il giovane alla guida si è fermato

 Il giovane che si trovava alla guida si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi.

L'arrivo del padre e dei soccorsi

 Il padre della 17enne è accorso in strada quando ha sentito le sirene dell'ambulanza e l'elisoccorso atterrare in zona. Giunti sul posto gli operatori hanno tentato di rianimarla senza esito.

Il fratello gemello era salito sulla corriera precedente

 Il fratello gemello della vittima aveva invece preso una corriera pochi istanti prima che la sorella venisse investita. Alice Morsanutto era una studentessa del liceo artistico Sello di Udine.

