Incidenti, auto schiacciata e trascinata da un Tir: un morto sull'A1

Un uomo di 51 anni di Roma ha perso la vita sull'Autostrada del Sole A1, a causa di un tamponamento da parte di un Tir avvenuto mentre la sua vettura era ferma in corsia di emergenza. La sua auto, ferma per un guasto, sarebbe stata schiacciata lateralmente e trascinata per circa 50-70 metri all'altezza del chilometro 432 in direzione sud. Immediato l'intervento dei soccorsi sanitari e dei vigili del fuoco di Orvieto ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche la polizia stradale.