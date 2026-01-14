Treviso, incidente mortale a Maserada: camion si ribalta e travolge un furgone

© Vigili del Fuoco
© Vigili del Fuoco
La vittima è il conducente di un Doblò. L’impatto dopo l’invasione di corsia da parte di un’auto guidata da un’anziana
© Vigili del Fuoco
© Vigili del Fuoco
Tragico incidente stradale a Maserada, in provincia di Treviso. Un uomo ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato all’interno del suo furgone in seguito al ribaltamento di un camion coinvolto nello scontro.
Secondo una prima ricostruzione, un’auto condotta da una donna anziana avrebbe invaso la corsia opposta, costringendo il conducente del mezzo pesante a una manovra improvvisa per evitare l’impatto frontale. Nel tentativo di scarto, il camion si è rovesciato, travolgendo un Fiat Doblò che procedeva regolarmente. Per l’autista del furgone non c’è stato nulla da fare.
La vittima non è stata ancora identificata ufficialmente. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il Suem 118, i carabinieri e la polizia locale, impegnati nei soccorsi e nei rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. La strada provinciale SP92, via Piave, è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di messa in sicurezza e rimozione dei mezzi coinvolti.