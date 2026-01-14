Treviso, incidente mortale a Maserada: camion si ribalta e travolge un furgone

La vittima non è stata ancora identificata ufficialmente. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il Suem 118, i carabinieri e la polizia locale, impegnati nei soccorsi e nei rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. La strada provinciale SP92, via Piave, è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di messa in sicurezza e rimozione dei mezzi coinvolti.