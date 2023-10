Incidente in quota in Trentino, 58enne precipita dalla ferrata e muore

Un escursionista trentino di 58 anni è morto precipitando per circa 150 metri sul monte Albano, nella zona di Mori, in Trentino.

L'allarme è stato dato da un altro escursionista che ha terminato la ferrata e ha visto il 58enne cadere dal sentiero, dopo aver ultimato il tratto attrezzato. Sembra che l'uomo non fosse attrezzato per affrontare una via esposta come quella.