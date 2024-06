Marghera (Venezia), operaio muore nello stabilimento Fincantieri

Alla Fincantieri di Marghera (Venezia) un operaio bengalese è morto dopo essere caduto all'interno dello stabilimento. Islam Miah, dipendente dell'azienda Sait spa, è deceduto all'ospedale di Mestre, dove era stato trasportato lunedì sera. Non è chiaro se all'origine vi sia stato un malore. Il sindacato Filctem ha dichiarato "due ore di sciopero all'inizio turno in segno di solidarietà e vicinanza ai familiari e in ricordo del lavoratore deceduto, con un presidio davanti alla portineria".