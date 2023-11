Incidente stradale a Foiano della Chiana (Arezzo), scontro tra auto: morto 24enne

Incidente stradale a Foiano della Chiana (Arezzo), dove un 24enne è morto nello scontro tra due auto lungo la strada provinciale 327.

Sull'altra vettura viaggiavano una 51enne e la madre 75enne, rimaste ferite e trasportate in codice giallo in ospedale. Inutili i tentativi dei soccorritori: per il conducente dell'altra auto non c'è stato nulla da fare. Intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.