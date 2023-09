Incidente stradale sull'A1 Firenze, due morti e due feriti gravi

In un incidente stradale avvenuto sull'A1 nei pressi di Firenze due persone sono morte mentre altre due sono rimaste ferite gravemente.

Due i veicoli coinvolti uno dei quali, in viaggio verso sud, ha fatto un salto di carreggiata piombando su un altro veicolo che procedeva in direzione opposta. Per l'incidente, poco dopo l'area di servizio Chianti, è stata chiusa l'A1 tra Incisa e Firenze sud. Sono 11 i chilometri di coda verso sud e 5 verso nord.