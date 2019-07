Incidente stradale a Catania, un morto e sette feriti: tra loro anche 4 bimbi

Un uomo è morto e altre sette persone, compresi quattro bambini, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto in una rampa sopraelevata dell'Asse dei servizi di Catania. Le otto persone, tutte romene, erano a bordo di un'auto che si è schiantata contro il guard rail. I feriti sono ricoverati nei tre ospedali della città e tre sarebbero in "codice rosso": per loro la prognosi resta riservata.