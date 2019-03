Incidente Recanati, Salvini: "Colpevole? Str... con reati di droga"

Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, attacca il marocchino che a Porto Recanati, nel Maceratese, ha travolto l'auto con a bordo una famiglia uccidendo una coppia e ferendo due bambini. "Un tossico che era coinvolto in un reato per 225 kg di droga e sto str... era a spasso. Non è possibile", dice il vicepremier. "Mi domando che cosa devi fare in Italia per rimanere in galera dopo aver commesso reati legati alla droga", accusa Salvini.