Un turista tedesco si tuffa in acqua, ma il fondale è basso: rischia la paralisi

Un grave incidente si è verificato nel comune di Nardò, Puglia, nella frazione di Santa Maria al Bagno. Un turista tedesco di 30 anni è rimasto seriamente ferito dopo un tuffo al mare. Stando alle prime ricostruzioni dell'episodio, il ragazzo si sarebbe lanciato in acqua in un punto in cui il fondale era particolarmente basso. L'impatto sarebbe stato così violento a tal punto che potrebbe aver riportato un danno midollare. Sul posto sono intervenuti d'urgenza i sanitari del 118. Come scritto da il Quotidiano di Puglia, i soccorritori stanno trasportando il turista in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce.