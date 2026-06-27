Incidente sull'autostrada Palermo-Messina, due morti e un ferito

Due persone hanno perso la vita in un gravissimo incidente sull'autostrada A20 Palermo-Messina, all'altezza di Buonfornello. Stando alle prime ricostruzioni, le vittime sarebbero rimaste coinvolte in uno scontro tra un'auto e un furgone. Una terza persona è rimasta ferita. Sul posto l'elisoccorso del 118 e la polizia stradale.
La dinamica dell'incidente: i lavori e il frontale fatale
L'incidente sarebbe avvenuto in un tratto a doppio senso dell'autostrada, dove sono in corso alcuni lavori. I due veicoli sono arrivati da direzioni opposte e si sarebbero scontrati frontalmente. A perdere la vita il conducente dell'auto e un passeggero a bordo del furgone. La persona rimasta ferita è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Civico di Palermo in elisoccorso.
La carreggiata chiusa e le code sulla statale
Il sindaco di Cefalù, Davide Tumminello, attraverso i social ha avvisato che “a causa di un gravissimo incidente nel tratto di autostrada Palermo-Messina il traffico è particolarmente intenso sulla statale 113 a partire da Buonfornello. Pertanto si possono verificare rallentamenti in ingresso a Cefalù e nel tratto di statale 113 che attraversa il territorio comunale, lungo la circonvallazione dell'ospedale e fino a Sant'Ambrogio e il bivio di Castelbuono. Si raccomanda prudenza e attenzione”.