Incidente sull'autostrada Palermo-Messina, due morti e un ferito

L'incidente sarebbe avvenuto in un tratto a doppio senso dell'autostrada, dove sono in corso alcuni lavori. I due veicoli sono arrivati da direzioni opposte e si sarebbero scontrati frontalmente. A perdere la vita il conducente dell'auto e un passeggero a bordo del furgone. La persona rimasta ferita è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Civico di Palermo in elisoccorso.