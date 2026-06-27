Incidente nel Veneziano, camionista schiacciato dalle lastre d'acciaio che stava trasportando

Il conducente di un camion è morto in un incidente stradale sulla statale 309 Romea all'altezza di Campagna Lupia, nel Veneziano. Coinvolti un'auto ibrida e il tir, che al momento dello schianto stava trasportando lastre d'acciaio. Nella frenata le lastre, scorrendo in avanti, hanno divelto la cabina e l'hanno schiacciata.



