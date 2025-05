Cade durante una gara di motocross nel Goriziano: morto 23enne

Un grave incidente si è verificato a Romans d’Isonzo, in provincia di Gorizia, durante una competizione regionale di motocross. A perdere la vita è stato un motociclista di 23 anni, Filippo Morello, originario di Orsago, in provincia di Treviso. Il dramma è avvenuto sulla pista di Versa, teatro della gara. Stando alle prime ricostruzioni il ragazzo stava affrontando un salto quando avrebbe perso il controllo del mezzo. Dopo essere caduto rovinosamente al suolo, è stato investito da altri concorrenti sopraggiunti, che non avrebbero avuto il tempo materiale per schivarlo. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, supportati anche dall’elisoccorso. Nonostante i rapidi soccorsi e i numerosi tentativi di rianimazione, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Ad assistere al tragico incidente anche il padre della vittima.