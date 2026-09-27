Scontro tra moto, morti due centauri a Santa Cesarea Terme (Lecce)

Incidente mortale a Santa Cesarea Terme, in provincia di Lecce: due centauri hanno perso la vita in uno scontro fra moto sulla strada provinciale 358, in località Torre Minervino, la litoranea che conduce a Porto Badisco. Le vittime, a bordo di due differenti moto, sono un 44enne di Francavilla Fontana e un 39enne di Brindisi.