Scontro tra moto, morti due centauri a Santa Cesarea Terme (Lecce)

Incidente mortale a Santa Cesarea Terme, in provincia di Lecce: due centauri hanno perso la vita in uno scontro fra moto sulla strada provinciale 358, in località Torre Minervino, la litoranea che conduce a Porto Badisco. Le vittime, a bordo di due differenti moto, sono un 44enne di Francavilla Fontana e un 39enne di Brindisi.
Sul luogo dell'incidente sono giunti i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Maglie e i sanitari del 118. Come riportano i quotidiani locali, i soccorritori hanno tentato, invano, di salvare i due centauri, ma per entrambi non c'è stato nulla da fare.
Nella zona dell'incidente, ogni domenica, si riversano decine di centauri che spesso danno vita a raduni di moto. Residenti e turisti hanno da tempo lanciato petizioni per chiedere interventi di sicurezza, spingendo la Prefettura di Lecce a far disporre posti di blocco e controlli straordinari alle forze dell'ordine.