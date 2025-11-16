Auto si cappotta e prende fuoco a Cervasca (Cuneo): giovane morta all'alba

I vigili del fuoco sono arrivati sul posto con l'autobotte e hanno domato le fiamme che avvolgevano la vettura. Una volta conclusa la messa in sicurezza dell'area, i soccorritori del 118 hanno estratto la conducente e hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione. Nonostante i tentativi, le condizioni della giovane sono risultate troppo gravi e non è stato possibile stabilizzarla. L'intera zona è stata transennata per permettere gli accertamenti e la rimozione del mezzo. Le autorità hanno avviato le verifiche anche sulle condizioni del manto stradale e sulla visibilità nelle prime ore del mattino.