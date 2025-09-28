Logo Tgcom24
Cronaca
la tragedia sulla provinciale 55

Montenero di Bisaccia (Campobasso), auto si ribalta: muore 25enne incinta

Il compagno e il minore che si trovava sul sedile posteriore sono stati trasportati in ospedale e non sono in pericolo di vita

28 Set 2025 - 20:57
© Vigili del Fuoco

© Vigili del Fuoco

Tragedia nel pomeriggio a Montenero di Bisaccia (Campobasso), dove una donna di 25 anni, incinta all'ottavo mese, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale. L'auto su cui viaggiava insieme al compagno e a un minore si è ribaltata lungo la strada provinciale 55. Inutili i soccorsi per la 25enne, deceduta sul colpo. Il compagno e il minore che si trovava sul sedile posteriore sono stati trasportati all'ospedale San Timoteo di Termoli: entrambi sono ricoverati ma non in pericolo di vita. Sul posto vigili del fuoco, operatori del 118 e carabinieri.  

"Una tragedia enorme, immane", ha commentato il sindaco di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci, recatasi sul luogo dell'incidente. La strada provinciale è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi, che si preannunciano lunghi.

campobasso
incidente

